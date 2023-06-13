Врач рассказал о редком, но опасном заболевании у женщин

Клиторизм — это редкое состояние, когда клитор увеличивается в размере и вызывает болезненное напряжение, не связанное с сексуальным возбуждением. У женщин, страдающих от клиторизма, могут возникать боли в малом тазу, проблемы с мочеиспусканием и невозможность достижения оргазма. Это сообщила гинеколог клиники Remedi, Нина Антипова.

Причины клиторизма могут быть связаны с применением определённых лекарств, таких как альфа-адреноблокаторы, антагонисты серотониновых рецепторов и бромкриптин. Также это состояние может быть вызвано повреждениями позвоночника или наличием злокачественных опухолей в урогенитальном тракте. Употребление психотропных веществ также может привести к развитию клиторизма, как отметила специалист.

Врачи до конца не разобрались в причинах этого явления, но, вероятно, они схожи с механизмом приапизма — стойкой эрекции у мужчин, не связанной с возбуждением, вызванной нарушением кровотока в пещеристых телах.

Так как клиторизм является редким и малоизученным состоянием, не существует однозначно рекомендуемой терапии. В некоторых случаях требуется прекратить принимать лекарства, вызвавшие это состояние. Иногда нестероидные противовоспалительные препараты, адреналин и местное лечение, например, холодовые компрессы, могут оказаться эффективными методами лечения, сказал гинеколог.