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Врач рассказал о самом вредном продукте в мире
Речь о сахаре
На популярном YouTube-канале “А поговорить?” было опубликовано интервью с врачом-диетологом, доктором медицинских наук Алексеем Ковальковым, в ходе которого он рассказал о самом вредном продукте в мире. Речь о сахаре, который, по данным врача, является рекордсменом по количеству спровоцированных патологий.
Врач отметил, что данный продукт по праву считается самым вредным в мире, в связи с чем необходимо полностью исключить его потребление. Кроме того, Ковальков сообщил, что организм человека и вовсе не привык к сахару, а также к большому объему углеводов.
В интервью врач также рассказал о том, сколько сахара потребляется жителями столицы и о том, как это влияет на организм. ”*В год москвич в среднем употребляет 70 кг сахара, такого никогда раньше в природе не было, поджелудочная железа не выдерживает», — поделился Ковальков.