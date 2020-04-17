Врач рассказал о самом вредном продукте в мире

Врач отметил, что данный продукт по праву считается самым вредным в мире, в связи с чем необходимо полностью исключить его потребление. Кроме того, Ковальков сообщил, что организм человека и вовсе не привык к сахару, а также к большому объему углеводов.

В интервью врач также рассказал о том, сколько сахара потребляется жителями столицы и о том, как это влияет на организм. ”*В год москвич в среднем употребляет 70 кг сахара, такого никогда раньше в природе не было, поджелудочная железа не выдерживает», — поделился Ковальков.