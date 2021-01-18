Врач рассказал о шансах заразиться COVID-19 во время крещенских купаний

Так, из-за сильного выброса адреналина и специфических ферментов, стимулирующих иммунитет, который происходит во время погружения в ледяную воду, вирусу становится заметно труднее попасть в организм человека, передаёт слова врача издание Lenta.ru. Таким образом, сам иммунитет «на корню губит различные вирусы и бактерии».

Также специалист заметил, что морозе вирусы в принципе передаются значительно реже, что ещё сильнее уменьшает вероятность заразиться, сводя шансы практически до нуля, подчеркнул Тимаков. Сама вода при этом не является источником инфекции. При этом Тимаков напомнил, что для согревания после купания желательно выпить горячий чай.