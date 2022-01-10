Врач рассказал о способах облегчить интоксикацию

Врач рассказал о способах облегчить интоксикациюГлавное не похмеляться
По словам Брюна, если вам в период праздников не получилось удержаться от переедания или избыточного употребления алкоголя, то важно все-таки вовремя остановиться.
Состояние постинтоксикации облегчают кислые напитки: если организм хорошо переносит молочные продукты, можно пить кефир. Также можно пить клюквенный морс или просто воду с лимоном
Как утверждает врач, злоупотребление даже самой обычной жидкостью чревато отеками, а крепкий чай или кофе создают дополнительную нагрузку для организма, что не очень полезно в состоянии интоксикации. Он советует пить бульоны и супы, а также отказаться от употребления алкоголя по утрам, даже если вам очень плохо.
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