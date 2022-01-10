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Врач рассказал о способах облегчить интоксикацию

Главное не похмеляться
Евгений Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ заявил, что после переедания или употребления алкоголя следует пить кислые напитки, чтобы интоксикация прошла намного легче.
Врач рассказал о способах облегчить интоксикацию

По словам Брюна, если вам в период праздников не получилось удержаться от переедания или избыточного употребления алкоголя, то важно все-таки вовремя остановиться.

Состояние постинтоксикации облегчают кислые напитки: если организм хорошо переносит молочные продукты, можно пить кефир. Также можно пить клюквенный морс или просто воду с лимоном

Евгений Брюн
Психиатр-нарколог

Как утверждает врач, злоупотребление даже самой обычной жидкостью чревато отеками, а крепкий чай или кофе создают дополнительную нагрузку для организма, что не очень полезно в состоянии интоксикации. Он советует пить бульоны и супы, а также отказаться от употребления алкоголя по утрам, даже если вам очень плохо.

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Источник: РБК
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