Врач рассказал о способах облегчить интоксикацию

Как утверждает врач, злоупотребление даже самой обычной жидкостью чревато отеками, а крепкий чай или кофе создают дополнительную нагрузку для организма, что не очень полезно в состоянии интоксикации. Он советует пить бульоны и супы, а также отказаться от употребления алкоголя по утрам, даже если вам очень плохо.

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