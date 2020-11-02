Врач рассказал о способности "домашних" вирусов защищать организм

”Известный факт, что наши "домашние" вирусы, такие как цитомегаловирус, герпес, в какой-то момент вызывают увеличение выработки интерферонов, то есть естественных факторов защиты. Это может стать даже защитой от внешних новых вирусов, в том числе от коронавируса и гриппа”, - поделился Жемчугов, не исключив даже то, что легкая простуда потенциально способна защитить организм от коронавирусной инфекции.

В то же время, специалист добавил, что эффективность такой защиты должны быть доказана с помощью экспериментов. Врач отметил, что в Англии уже планируют заражать людей искусственно для того, чтобы изучить, что происходит в этом случае.