Врач рассказал о способности изжоги привести к раку

Дело в том, что из-за изжоги кислое содержимое желудка поступает в пищевод, что, в свою очередь, чревато повреждением его эпителия. ”Если у вас это длится годами, если этот клапан не закрыт, то эпителий начинает потихоньку перерождаться”, — рассказал врач.

Мясников отметил, что если изжога беспокоит человека порядка пяти лет, то это может спровоцировать считающийся предраковым состоянием синдром «пищевода Барретта». Регулировать изжогу специалист посоветовал путем нормализации рациона питания, снижением веса и специальными лекарствами.

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