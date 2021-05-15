Врач рассказал о связи COVID-19 и аллергии

По словам Жемчугова, на данный момент все еще не выяснена продолжительность постковидного синдрома. В частности, неизвестно, сколько у переболевших COVID-19 продолжаются проблемы с восприятием запахов. Аллергия, в свою очередь, может наложиться на другие симптомы.

“У переболевших коронавирусом этой весной может впервые возникнуть аллергия. Потому что коронавирус – это удар по всему организму. В первую очередь –по сосудам, по нервным окончаниям и по органам, которые питают сосуды, включая мозг.”, — предупредил врач.

Помимо прочего он отметил, что остро проявится у переболевших могут и хронические заболевания. Другими словами, нагрузка на иммунитет будет высокая, в связи с чем можно ожидать того, что она не справится с ней, проявляя это в виде аллергии.