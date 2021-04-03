Врач рассказал о связи гипертонии и старческого слабоумия

Мясников отметил, что давление 130/90 относится к показателю, превышающему норму. По его словам, гипертония нуждается в правильном лечении, а игнорировать ее нельзя, так как эта болезнь может провоцировать другие опасные заболевания.

”Высокое давление в среднем и пожилом возрасте может значительно увеличивать риск развития сосудистой деменции. Это заболевание считается второй наиболее распространенной формой деменции в мире после болезни Альцгеймера, которая также может развиться на фоне гипертонии”, — рассказал врач.

Для снижения вероятности развития деменции необходимо регулярно уделять время спорту и принимать определенные таблетки, прописанные специалистом.

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