Врач рассказал о связи лунатизма во взрослом возрасте и старческого слабоумия

“Если во взрослом состоянии внезапно развился лунатизм, а до этого не было, вот это достаточно серьезная ситуация”, — сообщил президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук в рамках интервью АГН "Москва".

Помимо прочего человек может начать ходить во сне и в связи с другими проблемами. В частности, это может происходить из-за сосудисто-мозговой недостаточности, а также из-за развития опухолей. Врач предупредил, что при возникновении таких проблем стоит обратиться к специалистам за обследованием, которое поможет исключить серьезные патологии.