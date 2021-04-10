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Врач рассказал о связи лунатизма во взрослом возрасте и старческого слабоумия
Внезапное возникновение лунатизма - тревожный признак
Доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал россиянам о связи лунатизма во взрослом возрасте и старческого слабоумия. По его словам, люди, которые страдают расстройством парасомнического спектра, больше подвержены риску развития болезни Альцгеймера.
“Если во взрослом состоянии внезапно развился лунатизм, а до этого не было, вот это достаточно серьезная ситуация”, — сообщил президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук в рамках интервью АГН "Москва".
Помимо прочего человек может начать ходить во сне и в связи с другими проблемами. В частности, это может происходить из-за сосудисто-мозговой недостаточности, а также из-за развития опухолей. Врач предупредил, что при возникновении таких проблем стоит обратиться к специалистам за обследованием, которое поможет исключить серьезные патологии.