Врач рассказал о связи времени рождения человека с его судьбой

По словам Коллазо, у врачей есть отдельный концепт. Его суть заключается в том, что порядок появления детей на свет имеет влияние на их поведение не только в детстве, но и во взрослой жизни, пишет Daily Mirror.

Так, первый ребёнок будет более ответственным. Также он будет помогать родителям и имеет все шансы стать перфекционистом в будущем. Второй ребенок подвержен конкуренции с первенцем за внимание к себе. Это приводит к желанию добиться не меньшего успеха, чем старший брат или сестра.

В наиболее незавидном положении находятся средние дети. Это связано с тем, что им сложно порадовать родителей, особенно в небольшой семье.