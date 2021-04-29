Наука и технологии
Сегодня в 11:28
Врач рассказал о связи времени рождения человека с его судьбой
Получилось вполне логично
Тристан Коллазо — врач-терапевт — набрал огромную популярность в TikTok благодаря своим интересным роликам. В одном из них он рассказал о связи времени рождения человека с его судьбой. На данный момент это видео набрало более 8 млн просмотров.
По словам Коллазо, у врачей есть отдельный концепт. Его суть заключается в том, что порядок появления детей на свет имеет влияние на их поведение не только в детстве, но и во взрослой жизни, пишет Daily Mirror.
Так, первый ребёнок будет более ответственным. Также он будет помогать родителям и имеет все шансы стать перфекционистом в будущем. Второй ребенок подвержен конкуренции с первенцем за внимание к себе. Это приводит к желанию добиться не меньшего успеха, чем старший брат или сестра.
В наиболее незавидном положении находятся средние дети. Это связано с тем, что им сложно порадовать родителей, особенно в небольшой семье.