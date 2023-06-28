Врач рассказал о вероятности эпидемии чумы в России

Шансы на распространение бубонной чумы в России после вспышек заболевания в Монголии крайне низки, уверяет вирусолог Павел Волчков. Он указал на принятые монгольскими и китайскими властями меры по локализации очагов, а также на предпринятые Роспотребнадзором меры на границе.

Стоит помнить, что бубонная чума — это опасное бактериальное заболевание. Оно сезонное и передаётся через мелких грызунов. Важно знать, где именно они находятся. Независимо от этого, болезнь может иметь серьёзные последствия, включая летальный исход, если не принять своевременные меры, подчеркнул эксперт.

В Монголии выявлено 137 очагов чумы в 17 регионах, прилегающих к России и Китаю. В этом сезоне случаев заболевания у людей не сообщалось. За последние 30 лет от чумы в Монголии умерли 13 человек. Основными переносчиками инфекции являются сурки. На конференции, организованной ВОЗ в Монголии, также был описан редкий случай заражения чумой от овцы, произошедший в Китае.