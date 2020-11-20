Врач рассказал о витаминах для молодости кожи

Так, по словам специалиста, кожа лица может оставаться молодой при получении трех основных в косметологии витаминов, а именно А, Е и С. Так, витамин В ответственен за регенерацию клеток. Кроме того, он ограничивает пигментацию. Витамин Е, в свою очередь, способствует нормализации функционирования сальных желез. Помимо прочего он может восстанавливать повреждение, в числе которых морщины. Что касается витамина С, он оказывает антиоксидантный эффект.

”Оптимальная стратегия — мазать А и Е, колоть С и принимать перорально, то есть пить, всю косметологическую триаду в содружестве с другими витаминами — спутниками здоровья”, — поделился специалист. Также Арканников отметил, что употреблять витамины следует под наблюдением врача. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.