Врач рассказал о влиянии чая на давление

Так, эксперт подтвердил факт наличия в чае кофеина, но согласно результатам современных исследований, это не влияет на течение гипертонии. Врач также опроверг популярный миф о том, что гипертоникам полезнее употрелять не черный, а зеленый чай. ”Давление зеленый чай поднимает не за счет кофеина, а за счет объема. Если пить литрами чистую воду, то давление тоже поднимется. Это хорошо в жаркие дни для профилактики обезвоживания. Поэтому меру лучше знать”, - поделился Парамонов.

Сообщается также, что никакого вреда для пищеварения от употребления чая с молоком - нет, поскольку белки молока способны легко перевариться вместе с чаем.