Врач рассказал о внезапных ошибках при приёме аспирина

В нём специалист рассказал, от какого способа употребления аспирина лучше отказаться. Особенно если лекарство принимается от болей в сердце.

По словам врача, аспирин частенько принимают для предупреждения образования тромбов в крови. И если запивать данную таблетку молоком, то она просто-напросто не подействует. А всё из-за того, что белок, содержащийся в молоке, блокирует всасывание препарата организмом.

Таким образом, если и употреблять аспирин, то только вместе с водой в качестве напитка.

Вместе с тем Гандельман назвал ещё одну ошибку при приёме аспирина — это совмещение лекарства с обезболивающими и гормонами. Совместный приём этих препаратов снижает защитные способности слизистой желудка и приводит к образованию на ней кровоточащих язв.