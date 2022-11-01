Врач рассказал о внезапных ошибках при приёме аспирина

Врач рассказал о внезапных ошибках при приёме аспиринаНе стоит их допускать
В Сети появился свежий совет, которым поделился российский врач--кардиолог Герман Гандельман.
В нём специалист рассказал, от какого способа употребления аспирина лучше отказаться. Особенно если лекарство принимается от болей в сердце.
По словам врача, аспирин частенько принимают для предупреждения образования тромбов в крови. И если запивать данную таблетку молоком, то она просто-напросто не подействует. А всё из-за того, что белок, содержащийся в молоке, блокирует всасывание препарата организмом.
Таким образом, если и употреблять аспирин, то только вместе с водой в качестве напитка.
Вместе с тем Гандельман назвал ещё одну ошибку при приёме аспирина — это совмещение лекарства с обезболивающими и гормонами. Совместный приём этих препаратов снижает защитные способности слизистой желудка и приводит к образованию на ней кровоточащих язв.