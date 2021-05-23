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Врач рассказал о вреде для здоровья от пробежек в больших городах
Лучше всего бегать в парках
Радио «Говорит Москва» пообщалось с врачом-пульмонологом Андреем Белевским на тему влияния бега на организм. В рамках беседы специалист рассказал о вреде для здоровья от пробежек в больших городах.
Так, по словам врача, бегать по улицам больших городов не только не полезно, но и опасно. Дело в том, что в процессе бега повышается воздухообмен, в результате чего человек вдыхает большое количество вредных веществ.
“Это максимально плохо для легких. Сейчас есть мода на city running, по-моему, это называется, это бег по улицам. Вот это является очень вредным”, — предупредил Белевский. По мннеию специалиста, лучше всего бегать в парках.
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