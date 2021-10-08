Врач рассказал о вреде коронавируса для мужского здоровья

В первую очередь он отметил, что коронавирусная инфекция негативно влияет на мужское здоровье. При этом наука до сих пор владеет слишком малым набором знаний на этот счёт, уточнил эксперт.

Несмотря на это, Пушкарь абсолютно уверен в том, что вакцина против болезни не оказывает совершенно никакого отрицательного влияния, пишет РИА Новости со ссылкой на врача.

Уролог также рассказал, когда лучше зачать ребёнка мужчине, переболевшему COVID-19. Наиболее благоприятный срок — это три месяца после перенесённой болезни. Он также отметил, что свой большой вклад в изучение этого вопроса внесли российские учёные.