Врач рассказал о вреде продуктов белого цвета

Об этом специалист сообщил в эфире телеканала «Россия 1».”Все белое содержит колоссальный гликемический индекс. Белый хлеб, белый рис, белый сахар, белые макароны, белый картофель”, — отметил Мясников.

Также врач предупредил, что белые рафинированные продукты в рационе провоцируют возникновение так называемого “смертельного квартета”. Речь об увеличении объема талии с параллельным ростом артериального давления и уровня сахара и холестерина в крови. Вред рафинированных продуктов заключается в том, что процесс их усвоения не занимает много времени, в то время как углеводы, которыми они богаты, быстро синтезируются в сахара, поступая в кровь.