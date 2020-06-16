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Врач рассказал об эффективном напитке от похмелья
Речь об Айране
Радио Sputnik взяло интервью у российского фитотерапевта Михаила Лущика, в ходе которого врач рассказал об эффективном напитке от похмелья. Так, по словам эксперта, избавиться от похмелья можно с помощью айрана.
Эксперт отметил, что помимо того, что айран помогает при похмелье, он также положительно сказывается и на некоторых процессах в организме, включая пищеварение. ”Айран — кислый продукт, поэтому, естественно, он повышает кислотность желудочного сока. Все, что не переварилось, переваривается дополнительно. Сами его белки являются легко усваиваемым питательным субстратом. В этом плане польза абсолютная”, — поделился эксперт.
Также эксперт напомнил, что именно данный кисломолочный напиток обогащен витаминами и микроэлементами. А за счет свойств данного напитка он может быть полезен не только при похмелье, но и для очистки организма.