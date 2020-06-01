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Врач рассказал об опасности поедания более двух мороженых в неделю
Только если вы не живете в теплых краях
Российский врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал об опасности поедания более двух мороженых в неделю.
Так, по словам эксперта, “передозировка” данным лакомством может привести к таким заболеваниям как фарингит, ангина, ларингит, риносинусит и ряду прочих не менее неприятных болезней. Помимо этого, Зайцев также заявил, что для максимального уменьшения риска заболеть воспалением горла, морожено необходимо употреблять вместе с горячим чаем, а также отдавать предпочтение фруктовому льду.
”Мороженое каждый день есть нельзя точно. Норма для взрослого человека — это два мороженых в неделю, при условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи”, — заявил он.