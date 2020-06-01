Врач рассказал об опасности поедания более двух мороженых в неделю

Так, по словам эксперта, “передозировка” данным лакомством может привести к таким заболеваниям как фарингит, ангина, ларингит, риносинусит и ряду прочих не менее неприятных болезней. Помимо этого, Зайцев также заявил, что для максимального уменьшения риска заболеть воспалением горла, морожено необходимо употреблять вместе с горячим чаем, а также отдавать предпочтение фруктовому льду.

”Мороженое каждый день есть нельзя точно. Норма для взрослого человека — это два мороженых в неделю, при условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи”, — заявил он.