Врач рассказал об опасности сосисок и колбасы для людей, склонных к набору веса

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Врач рассказал об опасности сосисок и колбасы для людей, склонных к набору весаЛюдям с больным сердцем такие продукты противопоказаны
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, что сосиски и колбасы категорически нельзя есть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушениями обмена веществ и даже просто со склонностью к лишнему весу.
По его словам, людям, страдающим гастритом и болезнями печени, сосиски и колбасы употреблять нельзя. Эти продукты нельзя употреблять людям с повышенным холестерином, тем более тем, у кого диагностирован атеросклероз. И в целом мясосодержащие продукты вредны людям с заболеваниями ЖКТ.
Такие продукты должны быть «праздничными» — даже здоровым людям употреблять их можно не чаще одного раза в неделю.
«Из десяти причин смертности современного человека шесть связаны с питанием. В том числе это употребление тех же самых рафинированных продуктов, в перечень которых входят и сосиски», — подчеркнул Бобровский.
Источник: Пятый канал