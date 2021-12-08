Врач рассказал об опасности сосисок и колбасы для людей, склонных к набору веса

По его словам, людям, страдающим гастритом и болезнями печени, сосиски и колбасы употреблять нельзя. Эти продукты нельзя употреблять людям с повышенным холестерином, тем более тем, у кого диагностирован атеросклероз. И в целом мясосодержащие продукты вредны людям с заболеваниями ЖКТ.

Такие продукты должны быть «праздничными» — даже здоровым людям употреблять их можно не чаще одного раза в неделю.

«Из десяти причин смертности современного человека шесть связаны с питанием. В том числе это употребление тех же самых рафинированных продуктов, в перечень которых входят и сосиски», — подчеркнул Бобровский.