Врач рассказал об опасности темных кругов под глазами

В частности, возникать темные круги в области под глазами могут ввиду ненасыщенной кислородом крови. Она то, к слову, и может задерживаться под глазами. Врач объяснил, что обусловлено это замедлением оттока венозной крови и сбоями питания головного мозга.

“Проблема эта очень серьезная, и они возникают не из-за проблем с почками, они могут свидетельствовать, что есть проблемы с почками. Вообще, темные круги под глазами - это очень грозный, если не страшный, симптом. Свидетельствует прежде всего о повышении внутрибрюшного давления. Об этом, к сожалению, мало кто знает”, — поделился Хорошев.