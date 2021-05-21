Наука и технологии
Сегодня в 13:23
Врач рассказал об опасности темных кругов под глазами
Они могут намекать на сбои в работе организма
Телеканал «Звезда» взял интервью у врача-невролога Павла Хорошева, в рамках которого специалист рассказал об опасности темных кругов под глазами. По его словам, данный симптом может намекать на сбои в работе организма.
В частности, возникать темные круги в области под глазами могут ввиду ненасыщенной кислородом крови. Она то, к слову, и может задерживаться под глазами. Врач объяснил, что обусловлено это замедлением оттока венозной крови и сбоями питания головного мозга.
“Проблема эта очень серьезная, и они возникают не из-за проблем с почками, они могут свидетельствовать, что есть проблемы с почками. Вообще, темные круги под глазами - это очень грозный, если не страшный, симптом. Свидетельствует прежде всего о повышении внутрибрюшного давления. Об этом, к сожалению, мало кто знает”, — поделился Хорошев.