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Врач рассказал об опасности употребления роллов
А также сопутствующим им приправ в виде васаби и имбиря
Российский гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов рассказал об опасности употребления роллов. Так, по его словам, пристрастие к суши и роллам может спровоцировать болезни желудочно-кишечного тракта.
Врач сообщил, что основная угроза употребления роллов обусловлена присутствием в них сырых продуктов, что может привести к заражению глистами. Отмечается, что в данном случае частота приема в пищу данного блюда не важна, поскольку употребив лишь один ролл, в котором есть глисты, в дальнейшем в каком количестве и как часто человек кушает роллы - значения не имеет.
Также врач поделился, что опасность могут представлять их себя и и острые приправы, которые обычно употребляются вместе с роллами. Речь о васаби и имбире, которые способны вызывать раздражение пищеварительного тракта. Более того, если у человека уже имеются патологии желудка, это может и вовсе спровоцировать обострение.