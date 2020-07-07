Врач рассказал об опасности употребления роллов

Врач сообщил, что основная угроза употребления роллов обусловлена присутствием в них сырых продуктов, что может привести к заражению глистами. Отмечается, что в данном случае частота приема в пищу данного блюда не важна, поскольку употребив лишь один ролл, в котором есть глисты, в дальнейшем в каком количестве и как часто человек кушает роллы - значения не имеет.

Также врач поделился, что опасность могут представлять их себя и и острые приправы, которые обычно употребляются вместе с роллами. Речь о васаби и имбире, которые способны вызывать раздражение пищеварительного тракта. Более того, если у человека уже имеются патологии желудка, это может и вовсе спровоцировать обострение.