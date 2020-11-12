Врач рассказал, опасен ли COVID-19 в бессимптомной форме

Так, по словам врача, такой вариант течения болезни является для инфицированного лучшим. Болибок отметил, что бессимптомная форма коронавирусной инфекции не представляет угрозы, поскольку человек не сталкивается с проявлением болезни и с проблемами со здоровьем, а в организме не наблюдаются воспаления. Более того, болезнью бессимптомную форму коронавируса не назовешь, так как для болезни характерны проявления.

Болибок также рассказал россиянам, как протекает инфекция в бессимптомной форме. После того, как вирус проник в организм он некоторое время существует на слизистой. Впоследствии иммунная система формирует антитела к инфекции, ликвидируя его. ”Собственно, на этом персонально для него и пандемия закончилась. Самый хороший вариант того, как можно принять участие в пандемиии — перенести все бессимптомно”, — сообщил Болибок.