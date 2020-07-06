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Врач рассказал, опасна ли бубонная чума для России
А также о том, из-за чего может возникнуть вспышка чумы
Напомним, что нескольким ранее бубонная чума подтвердилась у нескольких людей в Монголии, у границ с Россией. Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, опасна ли бубонная чума для России.
По словам эксперта, для восточных стран возникновение очагов чумы не редкость, поэтому ничего удивительного в том, что болезнь была зафиксирована на севере Китая и Монголии - нет. ”Там есть специальные службы, в том числе наша противочумная система, которой недавно исполнилось 100 лет, и монгольские службы соответствующие, и китайский на высшем уровне, поэтому я думаю, что ничего страшного нет”, - поделился врач.
Кроме того, Жемчугов отметил, что аналогичная вспышка уже была зафиксирована и в прошлом году. По его словам, дело в том, что многие жители Востока употребляют в пищу сурков и сусликов, снимая с них шкурки, что приводит к тому, что блохи оказываются в домах.