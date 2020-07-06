Врач рассказал, опасна ли бубонная чума для России

По словам эксперта, для восточных стран возникновение очагов чумы не редкость, поэтому ничего удивительного в том, что болезнь была зафиксирована на севере Китая и Монголии - нет. ”Там есть специальные службы, в том числе наша противочумная система, которой недавно исполнилось 100 лет, и монгольские службы соответствующие, и китайский на высшем уровне, поэтому я думаю, что ничего страшного нет”, - поделился врач.

Кроме того, Жемчугов отметил, что аналогичная вспышка уже была зафиксирована и в прошлом году. По его словам, дело в том, что многие жители Востока употребляют в пищу сурков и сусликов, снимая с них шкурки, что приводит к тому, что блохи оказываются в домах.