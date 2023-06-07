Врач рассказал, почему мужчинам полезнее мочиться сидя

Коллинз утверждает, что мочеиспускание в положении сидя — это наиболее эффективный и здоровый способ. В сидячем положении мышцы таза и спины расслаблены, что позволяет полностью опорожнить мочевой пузырь.

Напротив, в стоячем положении эти мышцы напрягаются, мешая полному мочеиспусканию.

Специалист особенно акцентировал внимание тех мужчин, у кого имеются проблемы с увеличением простаты и с мочевыводящими путями, на вредность справления малой нужды стоя.

Коллинз также посоветовал эту привычку мужчинам, страдающим доброкачественной гиперплазией предстательной железы, усложняющей мочеиспускание из-за увеличения железы и окружающих её тканей.