Врач рассказал, почему мужчинам полезнее мочиться сидя

Врач рассказал, почему мужчинам полезнее мочиться сидяИ вроде как он звучит вполне убедительно
Уролог Джеральд Коллинз внёс новый взгляд на мужскую туалетную привычку: согласно его утверждениям, справлять малую нужду сидя гораздо полезнее для здоровья.
Коллинз утверждает, что мочеиспускание в положении сидя — это наиболее эффективный и здоровый способ. В сидячем положении мышцы таза и спины расслаблены, что позволяет полностью опорожнить мочевой пузырь.
Напротив, в стоячем положении эти мышцы напрягаются, мешая полному мочеиспусканию.
Специалист особенно акцентировал внимание тех мужчин, у кого имеются проблемы с увеличением простаты и с мочевыводящими путями, на вредность справления малой нужды стоя.
Коллинз также посоветовал эту привычку мужчинам, страдающим доброкачественной гиперплазией предстательной железы, усложняющей мочеиспускание из-за увеличения железы и окружающих её тканей.