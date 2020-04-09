Врач рассказал, почему не стоит дезинфицировать дом хлоркой

Так, по словам эксперта, несмотря на то, что хлорка эффективна в уничтожении вирусов, она обладает токсичными свойствами. Отмечается, что токсична хлорка как в сухом виде, так и в виде раствора и в парообразном состоянии. Так, для того, чтобы избежать ожогов рук, а также слизистых оболочек рекомендуется заниматься дезинфекцией хлоркой вооружившись респиратором, очками, а также перчатками.

” Вопрос в том, что в домашних условиях мы не создадим такую концентрацию, которая будет обладать и антибактериальной, и антивирусной активностью. Именно по этой причине дома рекомендуется использовать другие средства, иначе просто будет нечем дышать”, — отметил Водовозов. Кроме того, по словам эксперта, после дезинфекции хлоркой, помещение в обязательном порядке подлежит проветриванию, тогда как в режиме самоизоляции у людей нет возможности открыть все окна и выйти на прогулку. В связи с этим специалист рекомендует использовать для обработки дома средства, в основе которых используются более щадящие компоненты.