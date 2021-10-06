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Врач рассказал, почему не стоит отказываться от риса во время похудения

Он полезен для иммунитета и не только
Издание Femina пообщалось с индийским врачом-диетологом Шикха Махаджан на тему пользы риса. Специалист рассказала, почему не стоит ограничивать употребление данного продукта во время похудения.
Врач рассказал, почему не стоит отказываться от риса во время похудения

Так, по словам Махаджан, рис может выступать в роли источника полезных углеводов, которые влияют на уровень энергии человека. Помимо прочего этот продукт богат ниацином, витамином D, кальцием, клетчаткой, тиамином и рибофлавином, которые обеспечивают правильную работу всех систем организма.

Кроме того, за счет витаминов и минералов в составе риса можно поддержать нормальную работу иммунитета, а также ускорить метаболизм, что особенно полезно для желающих сбросить лишний вес.

Полезным рис был назван и для аллергиков и людей, страдающих от анемии. А все благодаря тому, что в нем нет глютена и есть железо.

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