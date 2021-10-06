Врач рассказал, почему не стоит отказываться от риса во время похудения

Так, по словам Махаджан, рис может выступать в роли источника полезных углеводов, которые влияют на уровень энергии человека. Помимо прочего этот продукт богат ниацином, витамином D, кальцием, клетчаткой, тиамином и рибофлавином, которые обеспечивают правильную работу всех систем организма.

Кроме того, за счет витаминов и минералов в составе риса можно поддержать нормальную работу иммунитета, а также ускорить метаболизм, что особенно полезно для желающих сбросить лишний вес.

Полезным рис был назван и для аллергиков и людей, страдающих от анемии. А все благодаря тому, что в нем нет глютена и есть железо.

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