Врач рассказал, почему не стоит отказываться от риса во время похудения

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Врач рассказал, почему не стоит отказываться от риса во время похуденияОн полезен для иммунитета и не только
Издание Femina пообщалось с индийским врачом-диетологом Шикха Махаджан на тему пользы риса. Специалист рассказала, почему не стоит ограничивать употребление данного продукта во время похудения.
Так, по словам Махаджан, рис может выступать в роли источника полезных углеводов, которые влияют на уровень энергии человека. Помимо прочего этот продукт богат ниацином, витамином D, кальцием, клетчаткой, тиамином и рибофлавином, которые обеспечивают правильную работу всех систем организма.
Кроме того, за счет витаминов и минералов в составе риса можно поддержать нормальную работу иммунитета, а также ускорить метаболизм, что особенно полезно для желающих сбросить лишний вес.
Полезным рис был назван и для аллергиков и людей, страдающих от анемии. А все благодаря тому, что в нем нет глютена и есть железо.
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