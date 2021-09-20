Врач рассказал, почему не стоит пить кофе за завтраком

Так, врач опубликовал в TikTok видео, в котором порекомендовал не пить кофе на голодный желудок. Дело в том, что утром организм начинает вырабатывать гормон кортизол, что помогает человеку проснуться. Кофеин же, в свою очередь, негативно отражается на естественных процессах организма.

Любителям данного напитка врач посоветовал употреблять его через пару часов после подъема.

“Отложите свой напиток до середины утра, когда ваш уровень кортизола понизится. В таком случае кофеин сработает гораздо эффективнее”, — поделился Радж.

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