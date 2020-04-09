Врач рассказал, почему опасно гулять в парке в период пандемии

Эксперт отметил, что основная опасность прогулок в период коронавируса заключается в том, что люди могут трогать одни и те же предметы. ” Когда по площадке ползает один ребенок с мамой и потрогает качели, а потом вы пришли на эти качели, то, естественно, вы можете контактным путем заработать коронавирус”, — поделился Комаровский, отметив, что заразиться коронавирусом можно и в парке. В частности, инфицирование может произойти за счет того, что человек сел на лавочку, на которой ранее сидел зараженный.

Согласно актуальной информации, на сегодняшний день в России выявлено 10 131 случаев инфицирования коронавирусом. Отметим, что за последние 24 часа зарегистрировано 1 459 новых случаев заболевания.