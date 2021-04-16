Врач рассказал, почему при жарке мяса увеличивается риск возникновения рака

Так, по словам специалиста, жарка мяса на подсолнечном масле провоцирует образование канцерогенных веществ. В то же время, употребление еды, в которой есть канцерогены, чревато образование опухолей в органах пищеварительной системы. Для того, чтобы избежать данного эффекта, Мяснянкин посоветовал ограничить употребление спиртных напитков в больших количествах.

“В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Они могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями. Обязательно нужно использовать в пищу продукты, которые будут содержать антиканцерогенные вещества. Много зелени, фруктов, овощей, салатов”, — предупредил онколог.

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