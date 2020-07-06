Наука и технологии
Сегодня 08:16
Врач рассказал, почему россияне стали чаще болеть раком кожи
А также о том, какие люди больше подвержены данной болезни
По словам заместитель главного врача стационара Пироговского центра по онкологии Владислава Саржевского, в России зафиксирован рост заболеваемости раком кожи. О том, почему россияне стали чаще болеть меланомой, а также какие люди больше подвержена данной болезни врач рассказал в интервью радиостанции “Говорит Москва”.
”Заболеваемость меланомой растет. Официальная статистика: 4-5 случаев на 100 тысяч населения. Здесь две основные причины. Во-первых, растет информированность населения и растет выявляемость заболевания. Второй фактор — изменения культуры и образа жизни россиян”, — поделился специалист.
Кроме того, россияне начали чаще выбираться в путешествия по южным странам, в которых много солнца. Причем не каждый при этом пользуется защищающими кожу от ультрафиолетового излучения средствами.
Также врач отметил, что вероятность заболеть раком кожи больше у людей с большим количеством родинок, в частности, это люди, имеющие светлый тип кожи, рыжие или светлые волосы, с голубыми или зелеными глазами.