Врач рассказал, почему важно привиться этой осенью от гриппа

Специалист отметил, что сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может наложиться на пандемию коронавирусной инфекции, в связи с чем рекомендуется делать прививку в обязательном порядке. Более того, по словам врача, это единственный способ побороться с сезонным гриппом.

”В сентябре, октябре и ноябре положение будет еще более сложным, чем сейчас. Начнется сезон обычных респираторных сезонные заболеваний и гриппа. В больницы начнут поступать больные с симптомами различных вирусов дыхательных путей, которые очень похожи на COVID-19. Пока не будет произведена микробиологическая проверка, будет крайне сложно определить разницу. Система здравоохранения будет очень загружена. Будет очень сложно разделять больных внутри больниц”, — заключил врач.