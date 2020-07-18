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Врач рассказал, почему важно привиться этой осенью от гриппа
Это связано с пандемией коронавируса
Заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен рассказал, почему важно привиться этой осенью от гриппа. Так, по словам врача, данная прививка позволит уменьшить нагрузку на медицинскую систему.
Специалист отметил, что сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может наложиться на пандемию коронавирусной инфекции, в связи с чем рекомендуется делать прививку в обязательном порядке. Более того, по словам врача, это единственный способ побороться с сезонным гриппом.
”В сентябре, октябре и ноябре положение будет еще более сложным, чем сейчас. Начнется сезон обычных респираторных сезонные заболеваний и гриппа. В больницы начнут поступать больные с симптомами различных вирусов дыхательных путей, которые очень похожи на COVID-19. Пока не будет произведена микробиологическая проверка, будет крайне сложно определить разницу. Система здравоохранения будет очень загружена. Будет очень сложно разделять больных внутри больниц”, — заключил врач.