Врач рассказал, почему во время болезни не стоит пользоваться смартфоном

Специалист сообщил, что коронавирусная инфекция может отрицательно сказаться на работе памяти. В то же время, негативное влияние на когнитивные способности оказывает и несвязанный поток информации, получаемый посредством смартфонов.

”В принципе любая болезнь в той или иной форме ослабляет когнитивные функции. Когда у вас очень болит голова или поднялась температура, когда вы себя плохо чувствуете, не надо злоупотреблять гаджетами”, — поделился врач.

Медведев также напомнил, что врачи советую не только не смотреть в телевизор во время болезни, но и не уделять время книгами. Врач порекомендовал не “засиживаться” за смартфонами и здоровым людям, поскольку в какой-то степени гаджеты являются “наркотиком”.