Врач рассказал, приводит ли COVID-19 со временем к импотенции и бесплодию

Врач рассказал, приводит ли COVID-19 со временем к импотенции и бесплодиюКрайне важная информация, между прочим
По словам специалиста, коронавирусная инфекция оказывает влияние на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин. В том числе речь идёт об импотенции и бесплодии. При этом современная наука всё ещё находится на стадии изучения прямого влияния вируса на клетки половых органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова врача.
SARS-CoV-2 влияет на репродуктивную функцию и женщин, и мужчин. Все механизмы этого влияния еще не выяснены, так как прошло мало времени для накопления данных. Совершенно точно, что тропность данного вируса к эндотелию (клеткам внутренней оболочки сосудов) с последующим повышенным риском тромбообразования может оказать влияние и на репродуктивную функцию.
При этом Поздняков также уточнил, что вирусов, оказывающих прицельное влияние на яичники и снижающих овариальный резерв не существует. Но в то же время любая более-менее тяжёлая инфекция способна «сломать» функцию яичников и яичек.