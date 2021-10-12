Врач рассказал, приводит ли COVID-19 со временем к импотенции и бесплодию

SARS-CoV-2 влияет на репродуктивную функцию и женщин, и мужчин. Все механизмы этого влияния еще не выяснены, так как прошло мало времени для накопления данных. Совершенно точно, что тропность данного вируса к эндотелию (клеткам внутренней оболочки сосудов) с последующим повышенным риском тромбообразования может оказать влияние и на репродуктивную функцию.