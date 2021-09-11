Врач рассказал простой способ «засечь» гипертонию вовремя

Он рассказал, как можно вовремя обнаружить гипертонию, тем самым не погубив своё здоровье. Для этого достаточно регулярно совершать визиты к врачу и проверяться, передаёт радио Sputnik. Например, это можно делать при прохождении диспансеризации.

Также важно отслеживать, как чувствует и ведёт себя организм во время физической нагрузки.

По словам Водовозова, если не бороться с гипертонией, то организм столкнётся с опасными последствиями болезни.

Если люди этим не озаботились, и у них давление регулярно повышается, можно получить довольно большое количество самых разнообразных осложнений. Самые известные из них – ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, потеря зрения, хроническая болезнь почек, сосудистая деменция. Алексей Водовозов Врач-терапевт