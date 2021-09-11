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Врач рассказал простой способ «засечь» гипертонию вовремя

Его может придерживаться каждый
Проблемы с давлением очень часто становятся причиной смерти, особенно среди взрослого населения. На фоне этого советы, которыми поделился врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, становятся ещё ценнее.
Врач рассказал простой способ «засечь» гипертонию вовремя

Он рассказал, как можно вовремя обнаружить гипертонию, тем самым не погубив своё здоровье. Для этого достаточно регулярно совершать визиты к врачу и проверяться, передаёт радио Sputnik. Например, это можно делать при прохождении диспансеризации.

Также важно отслеживать, как чувствует и ведёт себя организм во время физической нагрузки.

По словам Водовозова, если не бороться с гипертонией, то организм столкнётся с опасными последствиями болезни.

Если люди этим не озаботились, и у них давление регулярно повышается, можно получить довольно большое количество самых разнообразных осложнений. Самые известные из них – ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, потеря зрения, хроническая болезнь почек, сосудистая деменция. Алексей Водовозов Врач-терапевт