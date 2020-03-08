Врач рассказал, с какими проблемами могут столкнуться российские вегетарианцы

Так, по его словам, весной российские вегетарианцы рискуют недополучить определенные витамины, в связи с чем они могут столкнуться в авитаминозом. Врач отметил, что если люди, не ограничивающие себя в определенной еде так или иначе получают необходимую порцию витаминов и микроэлементов в продуктах, то вегетарианцы находятся в группе риска.

”В России культура вегетарианства не развита. У нас нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах. Из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов”, – поделился Болибок.

Для того, чтобы избежать авитаминоз будучи вегетарианцем, врач рекомендует обратиться к диетологу, который сможет составить список продуктов, которые должны обязательно присутствовать в рационе.