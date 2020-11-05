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Сегодня 16:34
Врач рассказал, сколько россиян имеют ожирение
Более 50%
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, сколько россиян страдают от ожирения. Выяснилось, что с избыточным жиром в организме столкнулись более 50% жителей страны.
Так, согласно данным специалиста, порядка 55% россияне имеют ожирение. Причем отмечается, что женщины больше подвержены этой болезни, ввиду ограниченной физической активности и употреблением богатой калориями пищей.
У нас все-таки худо-бедно в среднем 55% населения имеет избыточную массу тела, ожирение, а где-то в деревнях — там и 60%. У нас половина — ожирение, еще 15–20% — избыточная масса тела явная. У женщин чуть выше показатель, это связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом.
Также специалист отметил, что избыточная масса тела в России встречается у 26% детей в первые два года жизни, тогда как ожирение - у 20%.