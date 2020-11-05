Врач рассказал, сколько россиян имеют ожирение

У нас все-таки худо-бедно в среднем 55% населения имеет избыточную массу тела, ожирение, а где-то в деревнях — там и 60%. У нас половина — ожирение, еще 15–20% — избыточная масса тела явная. У женщин чуть выше показатель, это связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом.

Виктор Тутельян Главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН