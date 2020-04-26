Врач рассказал, стоит ли опасаться серьезных последствий переболевшим COVID-19 в легкой форме

Так, по мнению врача, пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме, могут не беспокоиться о серьезных последствиях. ”У 80 процентов заболевших — легкая форма. Как правило, осложнений после этого не бывает”, - отметил Лещенко. Кроме того, по словам эксперта, у полностью излечившихся людей с большой вероятностью выработался иммунитет к коронавирусу нового типа.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано порядка 80 949 инфицированных коронавирусом людей. Из них 6 767 людей выздоровело, а 747 человек умерло.