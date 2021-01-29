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Врач рассказал, стоит ли во время головной боли пить обезболивающие таблетки
Лучше сразу избавиться от боли
Врач-невролог Павел Бранд рассказал россиянам, стоит ли во время головной боли пить обезболивающие таблетки. По мнению специалиста, лучше не предпринимать попытки справиться с головной болью самостоятельно, а в случае возникновения малейшего дискомфорта - употребить болеутоляющее лекарство.
Врач отметил, что предсказать усиление или ослабление боли невозможно, ввиду чего рекомендуется сразу устранить проблему. В то же время, если головная боль возникает часто - стоит обратиться за помощью к специалистам.
”Даже если вы принимаете обезболивающие препараты больше трех дней подряд, это уже не очень здорово, а если больше 15 дней в месяц — точно необходимо обратиться к врачу. До хронической головной боли лучше не доводить”, — предупредил россиян Бранд.
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