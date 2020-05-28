Врач рассказал, в чем опасность быстрого внедрения вакцины от коронавируса

Врач напомнил, что ранее сроки испытаний вакцины, а также проверка ее безопасности, осуществлялись годами, тогда как сейчас, благодаря технологическим достижениям, специалисты могут затратить на это лишь несколько месяцев. Однако он отметил, что в связи с сокращением этапа проверки вакцины на эффективность и безопасность и быстрого ее внедрения, растет вероятность возникновения побочных эффектов.

По словам врача, несмотря на то, что на данный момент большое количество лабораторий сфокусированы на разработке лекарства от коронавируса, положительные результаты всерьез можно воспринимать лишь от тех ученых, которые находятся на этапе испытаний вакцины на людях. Беркун отметил, что к ним можно отнести китайских специалистов, вакцина которых, к слову, не привела к серьезным побочным эффектам, показав свою эффективность.