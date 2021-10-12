Врач рассказал, в каких случаях не восстанавливаются лёгкие после COVID-19

Врач отметил, что коронавирусная инфекция негативно сказывается на легких. Причем проблемы с дыханием могут наблюдаться даже после того, как человек выздоровел. В этом случае происходит недостаточное снабжение тканей кислородом.

По словам специалиста, даже в случае нехватки воздуха организм пытается самостоятельно справиться с этой ситуацией с помощью особого механизма.

“Если воздуха мало, то человек инстинктивно старается глубже или чаще дышать, чтобы ему хватило кислорода для жизнедеятельности. Все будет хорошо, пока в достаточной мере происходит насыщение тканей организма кислородом. То есть пока головной мозг снабжается кислородом”, – поделился врач.

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