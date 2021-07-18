Врач рассказал, в какое время лучше всего ложиться спать

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Сегодня в 09:20
Врач рассказал, в какое время лучше всего ложиться спатьПросыпаться же стоит в одно и то же время
Доктор Айман Сакали из Катара напомнил о важности сна более шести часов в день и поделился наиболее подходящим временем для засыпания.
По словам специалиста, для восстановления организму достаточно семи-восьми часов сна. В то же время, важно не только количество сна, но и качество. Доктор порекомендовал просыпаться утром в одно и то же время. Что касается времени для отхода ко сну, идеальным для этого является промежуток от 20:30 до 23:00. Дело в том, что в это время организмом выделяется большое количество мелатонина.
Помимо прочего врач поделился способами, помогающими качественно отдохнуть. Для этого Сакали посоветовал приобрести матрас, подушку нужной жесткости и обеспечить температуру воздуха в помещении от +21 до +22 градусов.