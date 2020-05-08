Врач рассказал, в какой ситуации лучше снять защитную медицинскую маску

Так, по словам эксперта, если на улице начался дождь, то куда разумнее будет либо скрыться под зонтом, либо если маска все же намочилась, снять ее вовсе. При этом он также посоветовал избавиться от маски, если чихнули в ней, так как в таком случае вы сами же и будете “дышать” собственными вирусами.

”Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять. Также на улице, когда идет дождь, вы вполне можете снять и спрятать маску”, — рассказал специалист.