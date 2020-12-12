Врач рассказал, в каком случае COVID-19 сокращает жизнь
По мнению врача, продолжительность жизни может уменьшится, если коронавирусная инфекция поспособствовала развитию хронических болезней и осложнений.
Что такое коронавирус? Это системное воспаление сосудов, системный васкулит. Поскольку сосуды находятся во всем теле, могут возникать осложнения, связанные с дополнительной нагрузкой на любые органы и системы. Дальше все будет зависеть от того, насколько сильно оказались поражены сосуды, как понизилась их эластичность.
Поражение сосудов, в свою очередь, провоцирует нарушение кровоснабжения органов, а также проблемы с их функциональным резервом. Это, по словам врача, и сказывается на продолжительности жизни, так как люди живут благодаря функциональному резерву органов. В то же время, если человек не имел хронических болезней и перенес COVID-19 в легкой форме - таких последствий может и не быть.