Врач рассказал, в каком виде картофель есть полезнее всего

По словам специалиста, обратить внимание при выборе картофеля необходимо на его цвет. Так, если продукт позеленел — брать его ни в коем случае нельзя. Дело в том, что зеленая картошка может иметь в своем составе вредные вещества или же и вовсе ядовитое соединение соланин. Съев такую картошку можно спровоцировать пищевое отравление. Отказаться стоит и от зацветших клубней.

Мясников порекомендовал употреблять картофель в запеченом или отварном виде вместе с кожурой, так как она богата калием. Последний может выступать в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также специалист отметил пользу молодого картофеля.

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