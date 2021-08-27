Врач рассказала, чего не стоит делать на голодный желудок

Одним из таких занятий было названо употребление кофе или чая. Дело в том, что данные напитки до еды могут негативно сказаться на состоянии организма, в частности, они способны привести к повышению уровня кислотности в желудке. Вредными на голодный желудок были названы и алкогольные напитки. Она напомнила, что из-за пустого желудка алкоголь быстрее оказывается в крови, что чревато сильным опьянением.

Отказаться в голодном состоянии стоит и от жвачки. “Жвачка провоцирует выделение дополнительного количества желудочного сока, что негативно сказывается на слизистой оболочке пустого желудка, и может спровоцировать развитие язвы желудка”, — предупредила врач.

В число худших действий на голодный желудок вошли поход в магазин за едой и ведение споров. В первом случае человек рискует взять больше продуктов, во втором же человек полагается не на разум, а на эмоции, что не сулит конструктивный диалог.