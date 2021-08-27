Наука и технологии
Сегодня в 12:31

Врач рассказала, чего не стоит делать на голодный желудок

Пить кофе, ругаться и не только
Врач-диетолог Пуджа Махиджа перечислила несколько занятий, которым не стоит уделять время на голодный желудок.
Врач рассказала, чего не стоит делать на голодный желудок

Одним из таких занятий было названо употребление кофе или чая. Дело в том, что данные напитки до еды могут негативно сказаться на состоянии организма, в частности, они способны привести к повышению уровня кислотности в желудке. Вредными на голодный желудок были названы и алкогольные напитки. Она напомнила, что из-за пустого желудка алкоголь быстрее оказывается в крови, что чревато сильным опьянением.

Отказаться в голодном состоянии стоит и от жвачки. “Жвачка провоцирует выделение дополнительного количества желудочного сока, что негативно сказывается на слизистой оболочке пустого желудка, и может спровоцировать развитие язвы желудка”, — предупредила врач.

В число худших действий на голодный желудок вошли поход в магазин за едой и ведение споров. В первом случае человек рискует взять больше продуктов, во втором же человек полагается не на разум, а на эмоции, что не сулит конструктивный диалог.