Врач рассказала, чем чревато ежедневное употребление колбасы

По словам Белоусовой, этот продукт, особенно в сырокопченном виде, богат солью и жиром. Таким образом, при ежедневном его употреблением человек может столкнуться с проблемами с почками, кожей, а также сердечно-сосудистой системой.

”Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль”, — рассказала Белоусова.

Также она предупредила, что вареную колбасу нельзя считать альтернативой мясу. Врач предупредила, что по ГОСТу колбасой может называться даже не мясной, а мясосодержащий продукт. В таком продукте минимальное количество мышечных волокон.