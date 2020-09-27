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Врач рассказала, чем могут быть полезны мобильные игры
С их помощью можно расслабиться
Врач-психиатр Наталья Шемчук рассказала россиянам, чем могут быть полезны мобильные игры. Об этом специалист по игровым зависимостям сообщила в интервью авторами радио Sputnik.
Так, по словам Шемчук, мобильные игры, для которых нет необходимости в сосредоточенности и напряжении, например, выстраивание шариков в ряд, способны оказывать положительное влияние.
Шарики позволяют расслабиться всем отделам мозга. Наш мозг сам выбирает способы расслабления. Кто-то для этого слушает классическую музыку (один слушает Вагнера, другой – Чайковского, но оба они расслабляются, хотя музыка разная), а другой человек скажет: как можно под это расслабиться?
Однако есть грань между расслаблением и зависимостью. Если человек играет по пути на работу, на работе, а также по приходу домой - это является поводом для беспокойства.