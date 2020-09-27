Врач рассказала, чем могут быть полезны мобильные игры

Шарики позволяют расслабиться всем отделам мозга. Наш мозг сам выбирает способы расслабления. Кто-то для этого слушает классическую музыку (один слушает Вагнера, другой – Чайковского, но оба они расслабляются, хотя музыка разная), а другой человек скажет: как можно под это расслабиться?

Наталья Шемчук Психиатр, кандидат медицинских наук, специалист по игровым зависимостям