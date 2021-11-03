Врач рассказала, чем опасен для здоровья недолеченный грипп

Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, гематолог Диана Ким. Специалист предупредила, что к профилактике, равно как и к самому лечению гриппа, стоит подходить очень серьезно, поскольку болезнь может обернуться осложнениями и опасными последствиями.

“Это может быть поражение сердца в виде эндокардитов, миокардитов, и миокардиты мы очень часто видим после перенесенного гриппа. Дальше — почки, поэтому после перенесенного гриппа всегда надо сдавать общий анализ мочи, потому что мы можем даже не чувствовать никаких проявлений заболевания почек, но поражение может присутствовать” — поделилась Ким.

Помимо прочего она обратила внимание на способность гриппа спровоцировать любую аутоиммунную болезнь. Как правило осложнения дают о себе знать в течение месяца после перенесенного заболевания. И зачастую катализатором становится преждевременное возвращение к активной жизни.

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