Врач рассказала, что должно произойти для быстрого окончания пандемии коронавируса
Так, по словам врачам, для того, чтобы пандемия коронавируса завершилась как можно скорее, должно произойти так называемое “биологическое чудо”, что подразумевает собой продолжительный подъем температуры воздуха или же и вовсе неожиданное ослабление вируса при передачи от человека к человеку.
”Быстрое окончание эпидемии возможно, если какое-то чудо произойдет. Под чудом я имею в виду биологическое чудо. Вдруг вирус ослабнет или погода будет солнечной и теплой две недели”, - рассказала врач, отметив, что теплая погода потенциально может быстрее стерилизовать окружающую среду от вируса.
”Однако я под чудом понимала даже не жаркую погоду, а то, что вирус может так мутировать, что станет менее "злым", и снизится число тяжелых случаев”, - поделилась специалист. Она также отметила, что есть и альтернативный вариант, способствующей быстрому окончанию пандемии, подразумевающий производство вакцины, а также его масштабирование и глобальное лечение.